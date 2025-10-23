Lotería de Bogotá resultado del jueves 23 de octubre de 2025

La noche del jueves 23 de octubre de 2025 estuvo llena de emoción para los seguidores de la Lotería de Bogotá, que realizó su sorteo número 2816, uno de los más esperados por los apostadores. En esta edición, el premio mayor de $14.000 millones hizo realidad el sueño de un nuevo millonario, consolidando una vez más a esta lotería como una de las más importantes y tradicionales de Colombia.

Premio Mayor – $14.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 23 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios Secos de la Lotería de Bogotá

A continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.

A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 2817 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.



Consulta de Resultados Oficiales

La Lotería de Bogotá invita a todos los jugadores a verificar los números ganadores en la imagen oficial del sorteo, disponible en sus canales digitales y puntos de venta autorizados, para confirmar la validez de los resultados.



Cómo Reclamar los Premios

Premios menores a seis salarios mínimos:



Se reclaman directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.

Premios mayores:



Deben solicitarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en oficinas autorizadas fuera de la capital.

Documentos requeridos:



Billete original firmado.

Fotocopia de la cédula.

Certificación bancaria.

Formulario de identificación de ganadores.

Carta de autorización (si el trámite lo realiza un tercero).

Precio del Billete

Billete completo (3 fracciones): $18.000

Fracción individual: $6.000

Sorteo unifraccional: una sola fracción con valor total.

Recomendaciones Importantes

La Lotería de Bogotá recuerda a los apostadores:

