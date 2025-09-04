Lotería de Bogotá resultado del jueves 4 de septiembre de 2025

La noche del jueves 4 de septiembre de 2025 estuvo llena de emoción para miles de jugadores que confiaron en su suerte con la Lotería de Bogotá, la cual celebró su sorteo número 2810. En esta ocasión, el premio mayor entregado fue de $14.000 millones, cambiándole la vida a un nuevo ganador.

Número ganador del Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá de este jueves 4 de septiembre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $14.000 millones!



Premios secos entregados

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá repartió numerosos premios secos en distintas categorías, premiando a jugadores en todo el país.



Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá

Premios menores a seis salarios mínimos: se reclaman directamente con el lotero o en puntos autorizados.

Premios mayores: deben cobrarse en la sede principal de la Lotería de Bogotá (Carrera 32A #26-14) o en puntos autorizados fuera de la capital.

Requisitos: presentar el billete original firmado, copia de la cédula, certificación bancaria, formulario de identificación de ganadores y, si aplica, carta de autorización.



Precio del billete

Billete completo: $18.000 (incluye tres fracciones).

$18.000 (incluye tres fracciones). Fracción individual: $6.000.

$6.000. En sorteos unifraccionales, se vende una única fracción por el valor total.

Recomendaciones importantes