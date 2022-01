Lotería de Boyacá, Cauca y Baloto: resultados del 22 de enero 2022

Estos son los resultados del último sorteo de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca y Baloto, que se jugó este sábado, 22 de enero de 2022.

Revise bien y verifique si su boleto está entre los ganadores.

Publicidad

Resultado Lotería de Boyacá:

Publicidad

4770 de la serie 027

Resultado Lotería del Cauca:

Publicidad

El resultado del premio mayor del sorteo 2386 es: 5826 de la serie 025.

Resultado del Baloto:

Publicidad

13 30 27 01 05 Súper Balota 07

Resultado Baloto Revancha:

Publicidad

35 12 14 40 38 Súper Balota 01

Publicidad

Estos son los resultados del chance del 22 de enero de 2022:

Dorado mañana: 4014

Dorado Tarde: 2367

Dorado noche: 7213

Culona: 1738

Astro sol: 3153Leo

Astro Luna: 6166Virgo

Pijao de oro: 1246

Paisita día: 2780

Paisita noche: 8200

Chontico día: 3182

Chontico noche: 4311

Cafeterito tarde: 2835

Cafeterito noche: 0270

Sinuano día: 0352

Sinuano noche: 4192

Cash three día: 912

Cash three noche: 689

Play four día: 0085

Play four noche: 3649

Saman día: 8440

Caribeña día: 1605

Caribeña noche: 0589

Motilón Tarde: 4792

Motilón Noche: 4398

Paisa Lotto: 5275

Fantástica día: 7558

Fantástica Noche: 5477

Antioqueñita Día: 9573

Antioqueñita Tarde: 5740

Culona noche: 5054