Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026

La Lotería de Cundinamarca volvió a ratificar su posición como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia durante la noche del martes 13 de enero, cuando se realizó el sorteo número 4786. Como ocurre cada semana, miles de apostadores en distintas regiones del país estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales, atraídos por un plan de premios competitivo y una tradición que se mantiene vigente con el paso del tiempo.

La constancia de sus sorteos y la variedad de categorías premiadas han convertido a este juego en una referencia a nivel nacional. Cada lunes en la noche, la expectativa se renueva entre quienes esperan conocer los números ganadores y confirmar si la suerte estuvo de su lado.

Premio mayor de la Lotería de Cundinamarca

El número ganador del premio mayor del sorteo realizado el martes 13 de enero de 2025 fue el (en minutos). Este resultado dejó un nuevo ganador de $6.000 millones, uno de los premios más altos que entrega este tradicional juego de azar.



Premios secos: resultados completos

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos, una de las secciones más esperadas por los jugadores, ya que ofrece múltiples oportunidades de ganar con diferentes combinaciones y montos.



¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca se sortea todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, el sorteo se traslada al martes, manteniendo el mismo horario. La transmisión oficial puede seguirse a través de la fan page de Facebook de la entidad.



¿Dónde comprar la Lotería de Cundinamarca?

Los billetes pueden adquirirse de manera segura en canales autorizados, entre ellos:

