Lotería de la Cruz Roja, resultado y número ganador este martes 4 de noviembre de 2025

La fortuna volvió a sonreír a los jugadores con el sorteo número 3123 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, realizado el martes, 4 de noviembre de 2025. Con un premio mayor de $7.000 millones, este tradicional sorteo reafirma su compromiso con transformar vidas y apoyar las causas humanitarias que identifican a la institución en todo el país.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de la Cruz Roja de este martes, 4 de noviembre de de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!
Además del gran premio, la Lotería de la Cruz Roja entregó múltiples premios secos en distintas categorías, ofreciendo más oportunidades a sus apostadores.
Los resultados de la Lotería de la Cruz Roja se publican cada martes entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m. a través de los siguientes canales
Para verificar un billete, se debe comparar el número y la serie con los resultados oficiales. Los ganadores cuentan con 30 días calendario para reclamar su premio, según el Decreto 2975 de 2004.
Documentos requeridos:
El ganador del premio mayor debe tener en cuenta las siguientes retenciones:
El monto neto estimado que recibirá el afortunado ganador será de aproximadamente $4.648 millones.
La Lotería de la Cruz Roja Colombiana recuerda que solo sus canales oficiales garantizan información verificada. Consultar correctamente los resultados puede marcar la diferencia entre un simple número y un premio millonario que cambia vidas.