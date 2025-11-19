Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y apreciados por los colombianos. El sorteo número 4930, realizado el miércoles 19 de noviembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué este juego, con más de un siglo de historia, sigue siendo sinónimo de suerte, tradición y esperanza.

Premio Mayor de la Lotería de Manizales

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 19 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios Secos del sorteo 4930

Además del premio principal, la Lotería de Manizales distribuyó atractivos incentivos en diferentes categorías, ampliando las oportunidades de ganar para jugadores en todo el país.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

La Lotería de Manizales recuerda a los jugadores que todos los resultados deben verificarse exclusivamente en sus canales oficiales. Esto garantiza la correcta validación del billete y evita inconvenientes al reclamar el premio.

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con ajustes en caso de festivos.



Valor del billete completo : $12.000

: $12.000 Valor de la fracción: $3.000

Cada compra contribuye al financiamiento de programas de salud en Colombia, una labor social que ha caracterizado a la entidad durante décadas.



Requisitos para reclamar premios

Los ganadores cuentan con un año desde la fecha del sorteo y deben presentar:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía (original y copia ampliada al 150 %)

RUT (para premios de alto valor)

Más que un sorteo: un símbolo de solidaridad

La Lotería de Manizales no solo entrega millonarios premios; también mantiene un firme compromiso social. Parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud colombiano, generando un impacto real en miles de familias.

Cada miércoles, este sorteo reafirma su papel como un emblema de ilusión, tradición y bienestar colectivo que continúa transformando vidas.