Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos por los colombianos. El sorteo número 4932, realizado el miércoles, 3 de diciembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de cien años de historia, sigue representando suerte, tradición y esperanza.

Premio Mayor del sorteo 4932

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!



Premios secos de la Lotería de Manizales

Además del premio principal, la entidad distribuyó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar en todo el territorio nacional.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

La Lotería de Manizales recuerda que los resultados oficiales deben consultarse únicamente a través de sus canales autorizados, donde se garantiza la autenticidad de los datos.

Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con variaciones en días festivos.



Valor del billete completo: $12.000

$12.000 Valor de la fracción: $3.000

Cada compra contribuye directamente a financiar programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.



Requisitos para reclamar un premio

Los ganadores cuentan con un plazo de un año desde la fecha del sorteo y deben presentar:



Billete original en buen estado

Cédula de ciudadanía (original y copia al 150 %)

RUT (obligatorio para premios de alto valor)

Más que suerte: una misión social

La Lotería de Manizales no solo entrega premios millonarios; también fortalece el sistema de salud del país a través de sus transferencias. Su compromiso con el bienestar colectivo la ha convertido en una entidad emblemática para miles de colombianos.

Cada miércoles, esta lotería renueva la ilusión de quienes juegan y continúa transformando vidas con cada nueva edición