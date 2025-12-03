Lotería de Manizales, resultados del último sorteo hoy miércoles 3 de diciembre de 2025

Publicidad
La emoción volvió a sentirse en todo el país con una nueva edición de la Lotería de Manizales, uno de los juegos de azar más tradicionales y queridos por los colombianos. El sorteo número 4932, realizado el miércoles, 3 de diciembre de 2025, dejó miles de ganadores y reafirmó por qué esta lotería, con más de cien años de historia, sigue representando suerte, tradición y esperanza.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles, 3 de diciembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!
Además del premio principal, la entidad distribuyó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las posibilidades de ganar en todo el territorio nacional.
La Lotería de Manizales recuerda que los resultados oficiales deben consultarse únicamente a través de sus canales autorizados, donde se garantiza la autenticidad de los datos.
Los sorteos se realizan todos los miércoles entre las 10:30 p. m. y 11:00 p. m., con variaciones en días festivos.
Cada compra contribuye directamente a financiar programas de salud en Colombia, uno de los pilares sociales de esta lotería.
Los ganadores cuentan con un plazo de un año desde la fecha del sorteo y deben presentar:
La Lotería de Manizales no solo entrega premios millonarios; también fortalece el sistema de salud del país a través de sus transferencias. Su compromiso con el bienestar colectivo la ha convertido en una entidad emblemática para miles de colombianos.
Cada miércoles, esta lotería renueva la ilusión de quienes juegan y continúa transformando vidas con cada nueva edición