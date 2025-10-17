En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protestas en Bogotá
Salvatore Mancuso
Regasificadora de Cartagena

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 17 de octubre de 2025

Lotería de Medellín resultados del sorteo del viernes 17 de octubre de 2025

La Lotería de Medellín en esta ocasión entrega un premio mayor de 16.000 millones de pesos. Aquí los resultados completos de este viernes, 17 de octubre de 2025.

Logotipo de la Lotería de Medellín, que entrega más de 10.000 millones de pesos en premios y juega los viernes en Colombia.
Logo Lotería de Medellín
Lotería de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de oct, 2025

La Lotería de Medellín volvió a despertar la emoción de miles de jugadores en todo el país con el sorteo número 4805, realizado el viernes 17 de octubre de 2025. En esta jornada, un único participante se llevó el premio mayor de $16.000 millones, al acertar la combinación ganadora.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Medellín de este viernes 17 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $16.000 millones!

Principales Premios Secos

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín entregó numerosos premios secos, brindando múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías:

Cómo reclamar los premios

Para hacer efectivo cualquier premio, los ganadores deben presentar:

  • Documento de identidad original (cédula o pasaporte)
  • Billete físico o formulario electrónico
  • Certificación bancaria a su nombre
  • Premios superiores a $5 millones: deben tramitarse a través de la línea nacional 01 8000 941160.
  • Premios de hasta $5 millones: pueden cobrarse en la sede principal (Carrera 47 #49-12, Medellín) o en puntos de venta autorizados.

La entidad realiza el pago directamente a la cuenta bancaria del ganador, garantizando transparencia y seguridad.

Participa en los próximos sorteos

Cada billete tiene un valor de $21.000, dividido en tres fracciones de $7.000. Para ganar el premio mayor, es necesario acertar el número y la serie completos. Sin embargo, los premios secos ofrecen más oportunidades de obtener ganancias en cada sorteo.

La Lotería de Medellín continúa llevando alegría a miles de hogares colombianos, cumpliendo sueños con cada sorteo. Los resultados oficiales pueden consultarse en puntos de venta autorizados y en la página web de la entidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Lotería de Medellín

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad