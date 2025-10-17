Lotería de Santander resultado del último sorteo de 17 de octubre de 2025

La noche del viernes 17 de octubre de 2025 estuvo llena de emoción para miles de jugadores en todo el país. La Lotería de Santander celebró su sorteo número 5040, ofreciendo un premio mayor de $6.000 millones, lo que volvió a encender la ilusión de convertirse en millonario.

Premio Mayor

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Santander de este viernes 17 de octubre de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $6.000 millones!



Premios Secos

Además del premio principal, la Lotería de Santander entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, beneficiando a jugadores de todo el país. A continuación, el listado oficial:



Cómo Participar y Reclamar Premios

Jugar la Lotería de Santander es muy sencillo. Los participantes pueden adquirir billetes en una, dos o tres fracciones. Cuantas más fracciones se compren, mayor será la participación en el premio total.

Premios menores a $3 millones : se reclaman directamente en puntos de venta autorizados o con el lotero.

: se reclaman directamente en puntos de venta autorizados o con el lotero. Premios mayores: deben cobrarse en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, presentando el billete original en buen estado.

Antes de realizar cualquier trámite, es indispensable verificar que número, serie y fecha coincidan con los resultados oficiales.



Descuentos de Ley Vigentes en 2025

Premios mayores a 48 UVT (≈$2.390.352): s e aplica un 17 % de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20 % de retención en la fuente (DIAN).

e aplica un 17 % de impuesto para la Secretaría de Salud de Santander y un 20 % de retención en la fuente (DIAN). Premios menores a 48 UVT: se aplica únicamente el 17 % de impuesto a ganadores.

Próximos Sorteos

La Lotería de Santander se juega todos los viernes a las 11:00 p. m., con transmisión en vivo a través del canal TRO y sus redes sociales oficiales. Cada sorteo mantiene viva la emoción de ganar y fortalece una tradición con más de un siglo de historia en Colombia.

Con sus millonarios premios semanales y su reconocida trayectoria, la Lotería de Santander continúa siendo una de las favoritas entre los apostadores colombianos.