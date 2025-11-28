Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de jugadores con su sorteo número 5046, realizado el viernes 28 de noviembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y cayó sobre un billete vendido en Bogotá, mientras que decenas de apostadores en diferentes regiones del país también resultaron favorecidos gracias a los premios secos incluidos en el plan de premios.
El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.
Además del premio principal, la Lotería de Santander repartió una amplia gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.
Los resultados aquí presentados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander. Por esta razón, se recomienda a los jugadores confirmar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad.
Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el billete original en buen estado, sin alteraciones ni daños que impidan verificar su autenticidad.
Premios superiores a $3 millones
Premios menores
De acuerdo con la normativa vigente, todos los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos:
Es importante que los jugadores tengan en cuenta estas deducciones al momento de calcular el valor neto que recibirán.
La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario cada viernes a las 11:00 p.m.
Quienes deseen seguir el sorteo pueden:
De esta manera, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más representativos del país.