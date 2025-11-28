Lotería de Santander, resultados del sorteo hoy viernes 28 de noviembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de jugadores con su sorteo número 5046, realizado el viernes 28 de noviembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y cayó sobre un billete vendido en Bogotá, mientras que decenas de apostadores en diferentes regiones del país también resultaron favorecidos gracias a los premios secos incluidos en el plan de premios.

Premio mayor de la Lotería de Santander – sorteo 5046

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.



Premios secos y plan de premios: todos los números ganadores

Además del premio principal, la Lotería de Santander repartió una amplia gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.



Verificación oficial de los resultados

Los resultados aquí presentados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander. Por esta razón, se recomienda a los jugadores confirmar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el billete original en buen estado, sin alteraciones ni daños que impidan verificar su autenticidad.

Premios superiores a $3 millones



El ganador debe acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realizará la validación del billete y se gestionará el pago de manera segura, conforme a los procedimientos establecidos por la entidad.

Premios menores



Los premios de menor cuantía pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta y las políticas de cada distribuidor.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, todos los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos:



Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 para 2025), se aplican:

17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander. 20 % de retención en la fuente, destinada a la DIAN.

Para premios inferiores a 48 UVT, únicamente se aplica el 17 % de impuesto a ganadores.

Es importante que los jugadores tengan en cuenta estas deducciones al momento de calcular el valor neto que recibirán.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario cada viernes a las 11:00 p.m.

Quienes deseen seguir el sorteo pueden:



Asistir de forma presencial a las instalaciones de la Lotería de Santander.

Ver la transmisión en vivo a través del canal TRO.

Consultar el resultado del premio mayor y de los premios secos en las redes sociales oficiales y en la página web de la entidad.

De esta manera, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander, uno de los juegos de azar más representativos del país.