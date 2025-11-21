Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de apostadores con su sorteo número 5045, realizado el viernes 21 de noviembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y cayó sobre un billete vendido en Bogotá, mientras que decenas de jugadores en diferentes regiones del país también resultaron ganadores gracias a los premios secos.

Premio mayor de la Lotería de Santander – Sorteo 5045

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.



Premios secos: todos los números ganadores

Además del premio principal, la Lotería de Santander repartió una amplia gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.



Verificación oficial de resultados

Los resultados presentados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander. Por ello, se recomienda a los jugadores confirmar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?

Para cobrar cualquier premio, es indispensable presentar el billete original en buen estado.

Premios superiores a $3 millones



El ganador debe acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se verificará la autenticidad del billete y se gestionará el pago de forma segura.

Premios menores



Pueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o directamente con el lotero de confianza, de acuerdo con las condiciones del punto de venta.

Descuentos de ley aplicados a los premios

De acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos:



Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 para 2025), se aplican:

17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander. 20 % de retención en la fuente, destinada a la DIAN.

Para premios menores a 48 UVT, solo se aplica el 17 % de impuesto a ganadores.

¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario cada viernes a las 11:00 p.m.

Quienes deseen seguir el sorteo pueden:



Asistir de forma presencial a las instalaciones de la Lotería de Santander.

Ver la transmisión en vivo a través del canal TRO.

Consultar el resultado del premio mayor y demás ganadores en las redes sociales oficiales y página web de la entidad.

Así, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander.