Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 21 de noviembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de apostadores con su sorteo número 5045, realizado el viernes 21 de noviembre de 2025. En esta ocasión, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y cayó sobre un billete vendido en Bogotá, mientras que decenas de jugadores en diferentes regiones del país también resultaron ganadores gracias a los premios secos.
El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.
Además del premio principal, la Lotería de Santander repartió una amplia gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a numerosos jugadores en distintas zonas del país.
Los resultados presentados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander. Por ello, se recomienda a los jugadores confirmar siempre sus números a través de los canales oficiales de la entidad.
Para cobrar cualquier premio, es indispensable presentar el billete original en buen estado.
Premios superiores a $3 millones
Premios menores
De acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos:
La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario cada viernes a las 11:00 p.m.
Quienes deseen seguir el sorteo pueden:
Así, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander.