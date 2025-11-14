Lotería de Santander, resultados del último sorteo hoy viernes 14 de noviembre de 2025

Publicidad
La Lotería de Santander volvió a encender la ilusión de miles de apostadores con su sorteo número 5044, realizado el 14 de noviembre de 2025. En esta edición, el premio mayor de $6.000 millones fue despachado a Bucaramanga y cayó sobre un billete vendido en Bogotá, mientras que decenas de jugadores también resultaron ganadores gracias a los diferentes premios secos.
El protagonista de la noche fue el número xxxx de la serie xxx, billete vendido en Bogotá, que se quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.
La Lotería de Santander también repartió una amplia gama de premios secos, organizados por valor, que beneficiaron a jugadores en distintas regiones del país.
Los resultados aquí presentados tienen un carácter informativo. En caso de duda, error o inconsistencia, la única información válida es la publicada en el acta oficial del sorteo por la Lotería de Santander. Por eso, se recomienda a los jugadores verificar siempre sus números a través de los canales oficiales.
Para cobrar un premio de la Lotería de Santander, es indispensable presentar el billete original en buen estado.
De acuerdo con la normativa vigente, los premios de la Lotería de Santander están sujetos a retenciones e impuestos:
La Lotería de Santander realiza su sorteo ordinario cada viernes a las 11:00 p.m.
Quienes deseen seguir el sorteo pueden:
De esta manera, cada viernes se renueva la ilusión de miles de jugadores que confían en la suerte y en la tradición de la Lotería de Santander.