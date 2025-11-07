Lotería de Santander resultado del último sorteo hoy viernes 7 de noviembre de 2025

La Lotería de Santander volvió a despertar la emoción de miles de jugadores con su sorteo número 5043, realizado el 7 de noviembre de 2025. En esta edición, un afortunado apostador en Bogotá se llevó el premio mayor de $6.000 millones, mientras que decenas de participantes más resultaron ganadores en las distintas categorías de premios secos.

Premio Mayor

El protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, billete vendido en Bogotá, que se quedó con el codiciado premio de $6.000 millones.



Número ganador:

Serie:

Valor: $6.000 millones

Vendido en: Bogotá

Premios Secos

A continuación, se presentan los premios secos otorgados en esta edición, organizados según su valor:



Verificación oficial

Los resultados compartidos tienen fines informativos. En caso de duda o inconsistencia, los datos válidos son los contenidos en el acta oficial del sorteo publicada por la Lotería de Santander.



¿Cómo reclamar los premios?

Para reclamar un premio de la Lotería Santander, debe presentar siempre el billete original. Si el premio es superior a 3 millones de pesos, acercase a las oficinas de la Lotería en Bucaramanga para verificar la autenticidad del billete y gestionar el pago de manera segura.

Para premios menores, puedes acercarte a agencias distribuidoras autorizadas o cobrar las aproximaciones directamente con su lotero de confianza.

Descuentos de ley en premios de la Lotería Santander:



Para premios superiores a 48 UVT (equivalente a $2.390.352 pesos para 2025), se aplican:



17% de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.

20% de retención en la fuente, destinado a la DIAN.

Para premios menores a 48 UVT, solo se aplica el 17 % de impuesto a ganadores.



¿Cuándo juega la Lotería de Santander?

Cada viernes a las 11:00 p.m. se realiza de manera ordinaria el sorteo de la Lotería Santander.

Puedes visitarnos en las instalaciones de la Lotería Santander para asistir al sorteo de forma presencial, o ver la transmisión en vivo a través del canal TRO y en nuestras redes sociales, donde publicamos los resultados del premio mayor.