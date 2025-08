Lotería del Cauca resultados del último sorteo del 2 de agosto de 2025

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2569 la noche del sábado 2 de agosto de 2025, repartiendo millonarios premios entre los participantes. Esta tradicional lotería colombiana entregó un impresionante premio mayor de $8.000 millones de pesos, consolidándose como una de las más esperadas de la semana.

Durante esta edición, el número ganador del premio mayor fue revelado a través de los canales oficiales de la Lotería del Cauca. Todos los jugadores están invitados a revisar su billete con detenimiento y compararlo con la imagen oficial del sorteo para confirmar si resultaron afortunados.

Premio Mayor de la Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Cauca de este sábado 2 de agosto de 2025 es el xxxx de la serie xxx. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Premios secos destacados

Además del premio principal, el plan de premios de la Lotería del Cauca ofreció varias oportunidades adicionales para ganar con atractivos premios secos, entre los que se destacaron:



Un seco de $300 millones

Un seco de $200 millones

Dos premios secos de $100 millones cada uno

Estos premios incrementan significativamente las posibilidades de obtener una recompensa, incluso si no se acierta el premio mayor.



¿Cómo reclamar un premio de la Lotería del Cauca?

Si su billete resultó ganador del premio mayor, debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con los siguientes documentos:



Billete o fracción original ganadora

Cédula de ciudadanía

RUT expedido por la DIAN

Certificación bancaria

Una vez verificada la información, se dará inicio al proceso de pago de manera segura.

Para premios menores, como aproximaciones, el cobro puede realizarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o canjeando por nuevos billetes.

En el caso de premios superiores a $2.036.000, que están sujetos a retención en la fuente, también será necesario presentar copia del RUT y de la cédula.

Los ganadores de premios secos pueden dirigirse a distribuidores autorizados. Según la capacidad de pago del establecimiento, el premio puede entregarse en el momento o ser tramitado con la Lotería del Cauca para su verificación y posterior desembolso.

Publicidad

Para más información sobre plazos, impuestos o premios en especie, está disponible la línea gratuita nacional 018000930320.



¿Cuándo se juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca tiene su sorteo todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por el Canal UNO. El próximo sorteo se celebrará el sábado 2 de agosto de 2025, así que no olvide comprar su billete con tiempo. ¡El próximo gran ganador podría ser usted!