Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 10 de enero de 2026

La Lotería del Cauca llevó a cabo con éxito el sorteo número 2593 la noche del sábado 10 de enero de 2026, una jornada que volvió a encender la ilusión de miles de apostadores en distintas regiones del país. En esta edición, el Premio Mayor de $8.000 millones se consolidó como uno de los más atractivos del panorama nacional, reafirmando la relevancia de este tradicional juego de azar.

El sorteo 2593 contó con un plan de premios amplio y equilibrado, pensado para aumentar las posibilidades de resultar ganador. Además del premio principal, se entregaron premios secos de $300 millones, $200 millones y dos de $100 millones, junto con múltiples incentivos de $50 millones y $10 millones, lo que permitió una distribución significativa de premios entre los participantes.

Número ganador del Premio Mayor – Lotería del Cauca

El número ganador del Premio Mayor del sábado 10 de enero de 2026 fue el 0377 de la serie 224, correspondiente a $8.000 millones. Un resultado que convirtió a un nuevo apostador en millonario y marcó la noche del sorteo.

Resultados oficiales de los premios secos – Sorteo 2593

Se recomienda comparar cuidadosamente número y serie del billete con la imagen oficial del sorteo, ya que esta es la única referencia válida para confirmar los resultados.



Premio mayor

Número 0377 Serie 224

Secos de $300.000.000

Número 7610 Serie 164

Secos de $200.000.000

Número 7716 Serie 005

Secos de $100.000.000

Número 5649 Serie 286

Número 4252 Serie 098

Secos de $50.000.000

Número 9188 Serie 277

Número 3600 Serie 245

Número 1458 Serie 292

Secos de $10.000.000

Número 8792 Serie 132

Número 1529 Serie 130

Número 5422 Serie 273

Número 5695 Serie 191

Número 7997 Serie 124

Número 8997 Serie 205

Número 6001 Serie 298

Número 0016 Serie 040

Número 3621 Serie 102

Número 7772 Serie 189

Número 6503 Serie 018

Número 4339 Serie 240

Número 7731 Serie 072

Número 0862 Serie 303

Número 4097 Serie 186

Número 2202 Serie 105

Número 4118 Serie 120

Número 7461 Serie 271

Número 6879 Serie 305

Número 6213 Serie 149

Número 4330 Serie 298

Número 3072 Serie 212

Número 2717 Serie 027

Número 6125 Serie 177

Número 3889 Serie 260

Número 0683 Serie 222

Número 8231 Serie 046

Número 1250 Serie 305

Número 7621 Serie 290

¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Premio Mayor: el ganador debe presentarse en la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, cédula de ciudadanía, RUT y certificación bancaria. Tras la verificación de autenticidad, se inicia el proceso de pago de forma segura.

Premios por aproximación: pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, en efectivo o mediante el cambio por nuevas fracciones.

Retención en la fuente: para premios superiores a $2.036.000, es obligatorio presentar el RUT de la DIAN y copia de la cédula.

Premios secos: se pueden cobrar con distribuidores autorizados; dependiendo del monto, el pago puede ser inmediato o remitido a la Lotería del Cauca para verificación.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por Canal UNO.

El próximo sorteo está programado para el sábado 17 de enero de 2026. Adquirir el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar la vida de un nuevo ganador.