Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

La Lotería del Cauca realizó con éxito el sorteo número 2592 la noche del sábado 3 de enero de 2026, una jornada que renovó la ilusión de miles de apostadores en todo el país. En esta edición, el Premio Mayor fue de $8.000 millones, consolidándose como una de las bolsas más atractivas del panorama nacional.
El plan de premios del sorteo estuvo diseñado para ampliar las posibilidades de ganar. Además del premio principal, se entregaron premios secos de $300 millones, $200 millones y dos de $100 millones, junto con múltiples incentivos de $50 millones y $10 millones, lo que permitió una amplia distribución de ganadores.
El número ganador del premio mayor de este sábado 3 de enero de 2026 fue XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!
Se recomienda comparar cuidadosamente los números y las series del billete con la imagen oficial, ya que es el único medio válido para confirmar los resultados.
La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por Canal UNO.
El próximo sorteo está programado para el sábado 10 de enero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.