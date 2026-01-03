En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

El sorteo 2592 de la Lotería del Cauca, celebrado el 3 de enero de 2026, ha repartido un total de $8.000 millones en su Premio Mayor y millones adicionales, trayendo fortuna a sus apostadores.

