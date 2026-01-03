Lotería del Cauca, resultados del último sorteo hoy sábado 3 de enero de 2026

La Lotería del Cauca realizó con éxito el sorteo número 2592 la noche del sábado 3 de enero de 2026, una jornada que renovó la ilusión de miles de apostadores en todo el país. En esta edición, el Premio Mayor fue de $8.000 millones, consolidándose como una de las bolsas más atractivas del panorama nacional.

El plan de premios del sorteo estuvo diseñado para ampliar las posibilidades de ganar. Además del premio principal, se entregaron premios secos de $300 millones, $200 millones y dos de $100 millones, junto con múltiples incentivos de $50 millones y $10 millones, lo que permitió una amplia distribución de ganadores.

Número ganador del Premio Mayor – Lotería del Cauca

El número ganador del premio mayor de este sábado 3 de enero de 2026 fue XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!



Ganadores de los premios secos – Sorteo 2592

Imagen oficial del sorteo 2592

Se recomienda comparar cuidadosamente los números y las series del billete con la imagen oficial, ya que es el único medio válido para confirmar los resultados.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

Premio Mayor: el ganador debe dirigirse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o fracciones ganadoras, RUT, cédula de ciudadanía y certificación bancaria. Tras la verificación de autenticidad, se inicia el proceso de pago de manera segura y organizada.

Premios por aproximación: pueden reclamarse directamente con el lotero de confianza, ya sea en efectivo o intercambiando las fracciones por nuevos billetes.

Retención en la fuente: si el premio supera $2.036.000, se debe presentar el RUT de la DIAN y copia de la cédula.

Premios secos: pueden cobrarse con distribuidores autorizados. Según la capacidad de pago, el distribuidor puede efectuar el desembolso inmediato o remitir el billete a la Lotería del Cauca para su verificación.

¿A qué hora juega la Lotería del Cauca?

La Lotería del Cauca se juega todos los sábados a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por Canal UNO.

El próximo sorteo está programado para el sábado 10 de enero de 2026. Comprar el billete a tiempo puede ser el primer paso para cambiar su vida.