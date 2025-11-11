Lotería del Huila resultado del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

Publicidad
La suerte volvió a brillar en Colombia la noche del martes, 11 de noviembre de 2025, cuando se llevó a cabo el sorteo número 4729 de la Lotería del Huila a las 10:30 de la noche.
Este tradicional juego de azar no solo repartió millones, sino que también coronó a un nuevo ganador con el premio mayor de la jornada.
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Huila de este martes, 11 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!
Además del premio principal, la Lotería del Huila entregó múltiples Premios Secos, ofreciendo más oportunidades de ganar a sus participantes:
A continuación, le presentamos el boletín oficial con el premio mayor y la lista completa de premios secos.
Más allá de los premios, la Lotería del Huila cumple un rol fundamental en el país. Desde 1924, sus recursos se destinan al financiamiento de hospitales y entidades médicas, fortaleciendo el sistema de salud y beneficiando a miles de colombianos.
Jugar a la Lotería del Huila es muy sencillo:
Cada martes representa una nueva oportunidad de ganar en grande, al tiempo que se contribuye al desarrollo de la salud pública en Colombia.