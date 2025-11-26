Lotería del Meta, resultado del sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

La noche del miércoles 26 de noviembre de 2025 volvió a despertar la emoción entre miles de jugadores con la realización del sorteo número 3274 de la Lotería del Meta, una de las loterías más tradicionales del país. En esta edición, el juego no solo entregó millonarios premios, sino que también reafirmó su papel como un motor de impacto social en el departamento.

Premio Mayor de la Lotería del Meta

número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles, 26 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones.



Premios Secos: ganadores en todo el país

Además del Premio Mayor, la Lotería del Meta distribuyó una bolsa superior a $7.200 millones, beneficiando a jugadores en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá. Estos fueron los resultados:



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes de la Lotería del Meta están disponibles en puntos físicos autorizados —como tiendas, droguerías y supermercados— y también en plataformas digitales confiables como Lottired, LotiColombia y la aplicación Paga Todo.



Más que premios: un aporte a la salud del Meta

La Lotería del Meta no solo entrega fortuna, también aporta al bienestar regional. Parte de sus recursos se destinan directamente al sistema de salud del departamento, financiando programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos. Cada billete es, además de una oportunidad de ganar, una contribución al desarrollo del Meta.