Lotería del Meta resultado del último sorteo hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

La noche del miércoles 5 de noviembre de 2025 estuvo cargada de expectativa en todo el país con la realización del sorteo número 3271 de la Lotería del Meta, una edición que dejó a un nuevo millonario y repartió premios en múltiples regiones de Colombia.
Este tradicional juego volvió a demostrar por qué se mantiene entre los favoritos de los apostadores, gracias a un premio mayor de $1.800 millones y una bolsa total que superó los $7.200 millones en premios.
El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles, 5 de noviembre de 2025, es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones.
Además del premio principal, el sorteo distribuyó cuantiosos premios secos que llegaron a ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.
Una vez más, Bogotá y Cundinamarca se destacaron por su participación y el alto número de aciertos registrados.
A continuación, los resultados oficiales:
Los jugadores pueden adquirir la Lotería del Meta en puntos físicos autorizados —como tiendas, droguerías y supermercados— y también a través de plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.
Además de entregar millonarios premios cada semana, la Lotería del Meta cumple un rol social fundamental: destina recursos al sistema de salud del departamento, beneficiando a miles de ciudadanos a través de programas y servicios esenciales.