En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
María José Pizarro
Parrillero en Bogotá
Ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Lotería del Meta, resultado sorteo miércoles 29 de octubre 2025

Lotería del Meta, resultado sorteo miércoles 29 de octubre 2025

Todos los premios completos y el mayor que entrega 1.800 millones de pesos de la Lotería del Meta en su último sorteo 3270.

Hombre sorprendido y la Lotería del Meta de fondo.jpg
Lotería del Meta //
Foto: Facebook Lotería del Meta - Unplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 29 de oct, 2025

La noche del miércoles, 29 de octubre de 2025 estuvo llena de emoción, pues la Lotería del Meta celebró su sorteo número 3270, dejando como resultado a un nuevo millonario en el país.

El gran protagonista fue el premio mayor de $1.800 millones, que cambió para siempre la vida de un afortunado jugador. Además, se repartieron $7.200 millones en premios.

Premio mayor de la Lotería del Meta

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Meta de este miércoles, 29 de octubre de 2025, es el (en minutos) de la serie (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $1.800 millones.

Premios que viajaron por todo el país

El sorteo no solo coronó a un nuevo millonario, sino que también repartió atractivos premios secos en diferentes regiones del país, incluyendo ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá.

La capital y Cundinamarca se destacaron una vez más por su alta participación y el número de ganadores registrados.

A continuación los secos que dejó el sorteo de hoy: (en minutos)

Puntos de venta físicos y digitales

Los billetes están disponibles en puntos autorizados como tiendas y supermercados, así como en plataformas digitales como Lottired, LotiColombia y la app de Paga Todo.

Más que un juego: un aporte social

La Lotería del Meta no solo entrega premios millonarios, también contribuye al sistema de salud del departamento, destinando recursos a programas que benefician a miles de personas.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Meta

Loterías

Loterías de hoy

Lotería del Meta

Publicidad

Publicidad

Publicidad