Lotería del Meta, resultados del último sorteo hoy miércoles 11 de marzo de 2026

La Lotería del Meta realizó la noche del miércoles 11 de marzo de 2025 el sorteo número 3289, una jornada que mantuvo la expectativa de miles de jugadores en diferentes regiones de Colombia. Este tradicional juego de azar volvió a captar la atención del público al entregar premios millonarios y continuar con su labor de apoyo al desarrollo social del departamento.

Cada semana, este sorteo se convierte en uno de los más consultados por los aficionados a las loterías en el país, quienes revisan cuidadosamente los resultados para comprobar si su número resultó ganador.



Premio mayor de la Lotería del Meta

El premio mayor del sorteo 3289 fue para el número: . El poseedor del billete con esta combinación se convirtió en uno de los nuevos millonarios de Colombia, al quedarse con uno de los premios más importantes dentro del plan de premios de esta reconocida lotería regional.



Premios secos del sorteo 3289

Además del premio mayor, el sorteo entregó más de $7.200 millones en premios secos, distribuidos en diferentes categorías. Los billetes ganadores se registraron en ciudades como Bogotá, Medellín, Villavicencio, San Martín, Cali, Barranquilla, San José del Guaviare y Chiquinquirá, reflejando la amplia participación de jugadores en todo el país.

Estos resultados corresponden al listado oficial del sorteo 3289 y son los únicos válidos para verificar los billetes participantes.



¿Dónde comprar la Lotería del Meta?

Los billetes de la Lotería del Meta pueden adquirirse en diferentes puntos de venta autorizados como tiendas, droguerías y supermercados en varias regiones del país.

Además, actualmente existen plataformas digitales que permiten comprar los billetes de forma rápida y segura desde cualquier lugar, entre ellas:



Lottired

LotiColombia

Paga Todo

Estas opciones facilitan la participación en el sorteo sin necesidad de desplazarse físicamente.



Un juego que también aporta al sistema de salud

Más allá de la posibilidad de ganar premios millonarios, la Lotería del Meta cumple una importante función social. Parte de los recursos recaudados a través de la venta de billetes se destinan al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

De esta manera, cada sorteo no solo representa una oportunidad de cambiar la vida de los ganadores, sino también una forma de contribuir al financiamiento de programas y servicios que benefician a miles de ciudadanos en el Meta.