Lotería del Quindío, sorteo y resultado jueves 18 de septiembre 2025

La Lotería del Quindío volvió a llenar de emoción a los apostadores con el sorteo número 2981, realizado el jueves 18 de septiembre de 2025.

Este tradicional juego de azar no solo entrega premios millonarios, sino que también cumple un propósito social importante: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en el departamento.

Premio Mayor – $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 18 de septiembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos del sorteo 2981

Además del premio mayor, el sorteo entregó múltiples premios secos que beneficiaron a jugadores en diferentes categorías:



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores de la Lotería del Quindío deben presentar los siguientes documentos según el valor obtenido:



Premios menores a $5.000.000: fotocopia de la cédula y el billete original.

fotocopia de la cédula y el billete original. Premios mayores a $5.000.000: además de lo anterior, se requiere el RUT actualizado y un certificado de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo y dónde juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través del canal Telecafé. Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores tienen hasta un año para reclamar sus premios.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales están disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

El club de abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para consultar el plan de premios completo y obtener más información, los interesados pueden ingresar a la página oficial: loteriaquindio.com.co.