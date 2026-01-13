Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy martes 13 de enero de 2026

La Lotería del Tolima volvió a ubicarse entre los sorteos más consultados de Colombia durante la noche del martes 13 de enero de 2026, fecha en la que se llevó a cabo el sorteo número 4152, seguido atentamente por miles de apostadores en distintas regiones del país.

Este tradicional juego de azar continúa consolidando su reconocimiento a nivel nacional gracias a su larga trayectoria, la confianza que ha construido con los jugadores y un atractivo plan de premios que semana tras semana despierta expectativa entre quienes sueñan con cambiar su vida.

Premio Mayor de la Lotería del Tolima – sorteo 4152

El momento más esperado de la jornada llegó con la revelación del Premio Mayor, que fue adjudicado al número (en minutos), ganador de $3.000 millones. Con este resultado, la Lotería del Tolima convirtió a un nuevo colombiano en millonario y reafirmó la emoción que caracteriza a este histórico sorteo.



Premios secos del sorteo 4152

Además del premio principal, la Lotería del Tolima entregó una amplia variedad de premios secos, distribuidos en diferentes categorías. Estos incentivos adicionales aumentan las posibilidades de ganar y mantienen el interés de los participantes, incluso si no aciertan el número ganador del Premio Mayor.

Con cada sorteo, la Lotería del Tolima ratifica su importancia dentro del panorama de juegos de azar en Colombia, consolidándose como una de las opciones favoritas entre los apostadores que cada semana esperan conocer los resultados oficiales.



Cómo cobrar la Lotería del Tolima

El proceso de cobro es seguro y depende del monto obtenido:



Premios menores a $5 millones

Firmar el reverso del billete.

Presentar copia de la cédula.

Premios mayores a $5 millones

Presentar el billete original.

Entregar copia de la cédula, RUT, certificación bancaria y el formato de identificación de datos.

El pago se realiza exclusivamente mediante transferencia electrónica. Los premios menores o aproximaciones pueden cobrarse directamente con el lotero o en la agencia donde se adquirió el billete, tanto para billetes físicos como digitales, en puntos y oficinas autorizadas.



Horario y transmisión del sorteo

El sorteo de la Lotería del Tolima se realiza todos los lunes a las 10:30 p. m. En caso de que el lunes sea festivo, la transmisión se traslada al martes en el mismo horario.