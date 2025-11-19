Lotería del Valle, resultados del último sorteo hoy miércoles 19 de noviembre de 2025

La emoción volvió a sentirse en todo el país tras la realización del sorteo número 4823 de la Lotería del Valle, llevado a cabo el miércoles 19 de noviembre de 2025. Este tradicional juego, reconocido por su transparencia y por entregar algunos de los premios más atractivos del país, puso en juego un Premio Mayor de $9.000 millones, una cifra que cada semana alimenta la ilusión de miles de apostadores.

Premio Mayor de la Lotería del Valle

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 19 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!



Premios Secos del sorteo 4823

Además del premio principal, la Lotería del Valle distribuyó una amplia variedad de Premios Secos, beneficiando a jugadores en distintas regiones del país.



Recomendaciones para quienes jugaron

La Lotería del Valle recordó a todos los participantes la importancia de verificar cuidadosamente los billetes en los canales oficiales para confirmar si resultaron ganadores de alguno de los premios entregados.



Día y hora el sorteo

Los sorteos de la Lotería del Valle se realizan todos los miércoles a las 10:30 p. m., con transmisión en vivo a través de Telepacífico.

El proceso se lleva a cabo con baloteras electroneumáticas, una tecnología que garantiza transparencia y total seguridad en cada resultado.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores cuentan con 30 días hábiles para reclamar sus premios. Las indicaciones son las siguientes:



Premios menores a $20 millones

Se pueden reclamar en puntos de venta autorizados o directamente con loteros.

Premios superiores a $20 millones

Deben reclamarse en la sede de la Lotería del Valle:

Calle 9 #4-50, Cali, Valle del Cauca.

Documentos requeridos

Billete original firmado, con cédula y huella.

Fotocopia de la cédula.

Fotocopia del billete ganador.

Certificación bancaria.

Para premios superiores a $20 millones: certificación de autenticidad del proveedor impresor.

Una tradición de confianza

Con más de 4.000 sorteos realizados, la Lotería del Valle se mantiene como una de las más queridas del país. Su historia, marcada por la transparencia y la esperanza, sigue creciendo cada miércoles, cuando miles de jugadores apuestan por cambiar su vida con un solo número.