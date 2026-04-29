Loterías de Manizales, Valle, Meta y Baloto: resultados hoy miércoles 29 de abril de 2026

La noche del miércoles 29 de abril de 2026 se jugaron los sorteos de la loterías de Meta, Valle y Manizales, junto al sistema de Baloto y Revancha, entregaron resultados que mantienen a los apostadores en vilo en todo el territorio nacional.



Lotería de Manizales: resultados del sorteo 4953

Por su parte, la Lotería de Manizalescelebró su sorteo número 4953, otorgando un premio mayor de $2.600 millones de pesos. El billete ganador fue el número XXXX de la serie XXX. despachado a la ciudad de Medellín.



Lotería del Meta: resultados del sorteo 3296

El gran ganador del premio mayor de la Lotería del Meta fue el número: XXXX de la serie XXX, correspondiente al Premio Mayor de $1.800 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.



Lotería del Valle: Sorteo 4846

LaLotería del Valle, bajo el lema "Cambia tu Vida", realizó su sorteo número 4843. El número ganador del premio mayor fue el XXXX de la serie XXX. Este sorteo es uno de los más tradicionales del suroccidente colombiano.



Baloto y Revancha: acumulados crecen para el próximo sorteo

Los números ganadores del sorteo de Baloto este miércoles 29 de abril de 2026 fueron: X - X - X - X - X con la Superbalota XX. Los números ganadores de Revancha este miércoles 29 de abril de 2026, por su parte, fueron: X - X - X - X - X y la Superbalota XX.

