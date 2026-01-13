MiLoto, 12 de enero de 2026: resultados y ganadores de $750 millones

El sorteo número 466 de MiLoto, realizado este lunes festivo, 12 de enero de 2026, dejó varios ganadores en distintas categorías. Sin embargo, en esta ocasión, no hubo un afortunado que acertara los cinco números del premio mayor.

Los números ganadores de MiLoto del sorteo de este 12 de enero fueron: 20 - 25 - 26 - 33 - 35, y como no hubo ganador el acumulado asciende a 800 millones de pesos para el próximo juego.



Resultados de MiLoto este 12 de enero

Detalle de premios por aciertos:



5 aciertos:

Premio total: $750.000.000 Ganadores: 0 Premio por ganador: $0

4 aciertos:

Premio total: $17.408.400 Ganadores: 6 Premio por ganador: $2.901.400

3 aciertos:

Premio total: $30.684.800 Ganadores: 446 Premio por ganador: $68.800

2 aciertos:

Premio total: $28.048.000 Ganadores: 7.012 Premio por ganador: $4.000



¿Cómo se juega MiLoto?

Jugar MiLoto es muy sencillo. Cada jugador debe seleccionar cinco números del 01 al 39 y hacer su apuesta en los puntos de venta autorizados o en plataformas digitales.

Para ganar, el jugador debe acertar al menos dos números para obtener un premio. Los montos varían según la cantidad de aciertos:

