MiLoto, resultado del lunes 18 de agosto de 2025: número ganador y premios

Actualizado: agosto 18, 2025 08:28 p. m.
MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00pm y las 11:15pm, transmitido por el Canal UNO.
El sorteo 0382 de MiLoto de este lunes, 18 de agosto de 2025 dejó como número ganador el EN MINUTOS ganando un acumulado de $200 millones.
Resultados por aciertos MiLoto último sorteo
A continuación, el detalle de los premios entregados:
- 5 aciertos:
- 4 aciertos:
- 3 aciertos:
- 2 aciertos:
Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $200 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.
¿Cómo se juega?
El juego es bastante simple:
- Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
- Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
- Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.