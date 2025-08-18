Publicidad

MiLoto, resultado del lunes 18 de agosto de 2025: número ganador y premios

Resultados completos del sorteo 0382 MiLoto, que entregó un premio mayor de 200 millones de pesos.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 08:28 p. m.

MiLoto es un juego de lotería de Baloto, diseñado para ofrecer una forma de juego más sencilla y con sorteos frecuentes pues juega todos los lunes, martes, jueves y viernes entre las 11:00pm y las 11:15pm, transmitido por el Canal UNO.

El sorteo 0382 de MiLoto de este lunes, 18 de agosto de 2025 dejó como número ganador el EN MINUTOS ganando un acumulado de $200 millones.

Resultados por aciertos MiLoto último sorteo

A continuación, el detalle de los premios entregados:

  • 5 aciertos:
  • 4 aciertos:
  • 3 aciertos:
  • 2 aciertos:

Con este resultado, el acumulado para el próximo sorteo de MiLoto asciende a $200 millones, un atractivo monto que seguirá captando la atención de los apostadores.

¿Cómo se juega?

El juego es bastante simple:

  • Debes elegir 5 números del 1 al 39, sin que se repitan.
  • Puedes hacerlo de forma manual, seleccionando tú mismo los números, o de forma automática, dejando que el sistema los elija por ti de manera aleatoria.
  • Cada jugada tiene un costo de $4.000 pesos colombianos.
