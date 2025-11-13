MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Operador Nacional de Juegos (ONJ) confirmó los resultados del sorteo número 432 de MiLoto, celebrado en la noche del jueves, 13 de noviembre de 2025. En esta ocasión, ningún jugador logró acertar la combinación completa de cinco números, por lo que el premio mayor, que se ubicaba en $950 millones, no fue entregado y continúa creciendo.

La combinación ganadora de este sorteo fue

Al no registrarse un ganador de la categoría principal (5 aciertos), el monto acumulado ha sido ajustado y asciende ahora a $1.000 millones para el próximo sorteo, que se llevará a cabo el lunes 10 de noviembre.



¿Qué es MiLoto?

MiLoto es una de las loterías más recientes incorporadas al portafolio de juegos de suerte y azar en Colombia, gestionada por Operador Nacional de Juegos S.A., la misma entidad que administra el Baloto. Este juego se caracteriza por su mecánica simple: los jugadores seleccionan cinco números en un universo del 1 al 39.

El juego realiza sorteos cuatro veces por semana (lunes, martes, jueves y viernes), ofreciendo un premio acumulado que inicia en $120 millones y va incrementando con cada sorteo en el que no se registra un ganador de cinco aciertos.



Como todos los juegos de suerte y azar operados legalmente en el país, MiLoto realiza transferencias al sistema de salud de Colombia. Según la normativa de Coljuegos, estos operadores contribuyen con un porcentaje significativo de sus ingresos brutos, fondos que son fundamentales para el financiamiento de la salud pública de los colombianos. Con el nuevo acumulado de $1.000 millones, la expectativa se centra ahora en el sorteo 632 del próximo viernes.