MiLoto resultados del último sorteo hoy martes 11 de noviembre de 2025

La noche del martes, 11 de noviembre de 2025 trajo consigo un nuevo millonario en Colombia, gracias al sorteo número 431 del juego de azar MiLoto. Un único y afortunado jugador logró acertar la combinación completa de cinco números, llevándose el premio mayor, que ascendía a un acumulado de $1.000 millones.



Los números ganadores que dictaminaron la suerte en este sorteo fueron 19 - 34 - 03 - 08 - 02.

La jornada se destacó no solo por la entrega del premio principal, sino también por la amplia distribución de premios en las categorías secundarias, beneficiando a miles de jugadores a nivel nacional.



¿Qué es MiLoto y cómo funciona?

MiLoto es uno de los juegos de suerte y azar más recientes en el portafolio de loterías electrónicas de Colombia. Es operado por el Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad que administra el popular Baloto Revancha. Este juego se introdujo como una alternativa con un acumulado inicial más accesible y, según su mecánica, con mayores probabilidades de ganar en comparación con otros juegos de balotas.

El juego consiste en que el apostador selecciona 5 números de un universo de 39 balotas (del 01 al 39). El sistema realiza un sorteo extrayendo 5 balotas. Se obtienen premios acertando 5, 4, 3 o 2 de los números seleccionados.

Una de las características de MiLoto es su frecuencia, ya que realiza sorteos cuatro días a la semana: lunes, martes, jueves y viernes, ofreciendo múltiples oportunidades a los jugadores.



El acumulado

El próximo sorteo se llevará a cabo el jueves, 13 de noviembre, ofreciendo una nueva oportunidad para los apostadores con un premio de 140 millones de peso que buscan unirse a la lista de ganadores de este juego. Se recuerda a los jugadores verificar sus tiquetes en puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales del operador.