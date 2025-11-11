En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno
Accidente de avioneta

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / El premio más grande en la historia de MiLoto cayó en Puerto Asís: $1.000 millones

El premio más grande en la historia de MiLoto cayó en Puerto Asís: $1.000 millones

El afortunado adquirió su tiquete bajo la modalidad manual en un punto de venta de Su Red, es el primer ganador de MiLoto en el departamento de Putumayo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad