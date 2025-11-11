El premio más grande en la historia de MiLoto cayó en Puerto Asís: $1.000 millones

Publicidad
La suerte volvió a sonreírle a los colombianos. Un jugador de Puerto Asís, Putumayo, se llevó el premio más grande en la historia de MiLoto: $1.000 millones, tras acertar los números ganadores del sorteo No. 0430, realizado este lunes 10 de noviembre de 2025.
Los números ganadores fueron: 07 – 17 – 26 – 27 – 33
El afortunado adquirió su tiquete bajo la modalidad manual en un punto de venta de Su Red, convirtiéndose además en el primer ganador de MiLoto en el departamento de Putumayo.
El acumulado más alto registrado hasta ahora en MiLoto cayó y ya tiene nuevo dueño. Este hecho marca un hito para Putumayo, que por primera vez celebra la llegada del mayor premio de este popular juego al departamento.
Premios por categorías:
✅ 5 aciertos:
✅ 4 aciertos:
✅ 3 aciertos:
✅ 2 aciertos:
En lo corrido de 2025, MiLoto ha caído 25 veces, posicionándose como el juego más fácil de ganar en el país. Además, desde su lanzamiento ha realizado más de 2,1 millones de pagos en premios, que suman un valor superior a $35.389 millones, fortaleciendo su presencia, confianza y respaldo en los hogares colombianos.
Entre el 20 de octubre de 2023 y el 9 de noviembre de 2025, MiLoto aportó más de $15.774 millones al sistema de salud, reafirmando su compromiso con el bienestar de los colombianos.
Gracias a este aporte, la comunidad se beneficia directamente del crecimiento y continuidad del juego.
El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y requisitos detallados en:
👉 www.baloto.com
Puedes adquirir tu apuesta: