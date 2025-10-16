MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

En el sorteo número 416 de MiLoto, realizado el jueves, 16 de octubre de 2025, la suerte sonrió a un afortunado apostador que logró acertar los cinco números ganadores y se llevó a casa el gran premio de $250 millones de pesos.



Los números ganadores en esta ocasión fueron: 17 - 07 - 13 - 02 - 22.

¿Cuánto es le nuevo acumulado de MiLoto?

Con este resultado, el nuevo acumulado para el próximo sorteo de MiLoto será de $120 millones, una cifra que sigue atrayendo la atención de miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida gracias a este popular juego de azar.

MiLoto, que se realiza cuatro veces por semana, continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los colombianos por su facilidad para jugar y las altas probabilidades de ganar. La empresa recordó que los sorteos se transmiten en vivo y que los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus canales digitales y puntos de venta autorizados.

El ganador del premio mayor ahora tiene la posibilidad de reclamar su fortuna en las oficinas designadas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.