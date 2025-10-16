En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Presupuesto general
Importación de gas
EEUU - Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 16 de octubre de 2025

El sorteo número 416 de MiLoto dejó más de 9.000 ganadores y una bolsa total de premios de $88 millones.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de oct, 2025

En el sorteo número 416 de MiLoto, realizado el jueves, 16 de octubre de 2025, la suerte sonrió a un afortunado apostador que logró acertar los cinco números ganadores y se llevó a casa el gran premio de $250 millones de pesos.

  • Los números ganadores en esta ocasión fueron: 17 - 07 - 13 - 02 - 22.

¿Cuánto es le nuevo acumulado de MiLoto?

Con este resultado, el nuevo acumulado para el próximo sorteo de MiLoto será de $120 millones, una cifra que sigue atrayendo la atención de miles de jugadores que sueñan con cambiar su vida gracias a este popular juego de azar.

MiLoto, que se realiza cuatro veces por semana, continúa posicionándose como una de las opciones favoritas entre los colombianos por su facilidad para jugar y las altas probabilidades de ganar. La empresa recordó que los sorteos se transmiten en vivo y que los resultados oficiales pueden consultarse a través de sus canales digitales y puntos de venta autorizados.

El ganador del premio mayor ahora tiene la posibilidad de reclamar su fortuna en las oficinas designadas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la entidad.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Loterías de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad