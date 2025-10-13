En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Fin guerra en Gaza
Liberación de rehenes en Israel
Costa Rica
Mundial Sub 20

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

El sorteo número 413 de MiLoto dejó más de 9.000 ganadores y una bolsa total de premios de $88 millones.

Resultados MiLoto
Resultados MiLoto
Foto: MiLoto/ChatGPT
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2025

El sorteo número 413 de MiLoto, realizado el lunes, 13 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora: X - X - X - X - X.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $160 millones para el próximo sorteo.

Los participantes tambiién podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

MiLoto

Resultado MiLoto

Loterías de hoy

Resultado de loterías

Publicidad

Publicidad

Publicidad