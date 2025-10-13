MiLoto, resultado del último sorteo hoy lunes festivo 13 de octubre de 2025

El sorteo número 413 de MiLoto, realizado el lunes, 13 de octubre de 2025, reveló la siguiente combinación ganadora: X - X - X - X - X.

En esta oportunidad, no se registraron ganadores con los cinco aciertos, por lo que el acumulado principal asciende ahora a $160 millones para el próximo sorteo.

Los participantes tambiién podrán verificar sus tiquetes en la página oficial de MiLoto o en los puntos autorizados. Recuerde que los premios tienen un plazo de caducidad, por lo que se recomienda reclamarlos a tiempo.

El próximo sorteo de MiLoto promete más emoción con un acumulado histórico en aumento, consolidándose como una de las opciones de juego más dinámicas del país.