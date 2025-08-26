MiLoto: resultado del último sorteo hoy martes 26 de agosto de 2025

El sorteo MiLoto #0387 realizado este martes, 26 de agosto de 2025 ya entregó sus resultados oficiales. En total, el juego registró ganadores en todo el país, con una bolsa de premiación de $

Los números ganadores del último sorteo de este martes de MiLoto son: 30 - 24 - 09 - 06 - 02.



¿Cuántos ganadores hubo en MiLoto hoy?

El balance oficial del sorteo #0387 reveló que ningún apostador logró acertar los cinco números, por lo que el premio mayor quedó desierto y se acumuló en $450 millones para el próximo sorteo.

Los resultados por categoría fueron los siguientes:



Acumulado MiLoto para el próximo sorteo

Dado que no hubo ganadores con cinco aciertos, el acumulado de MiLoto se eleva a $450 millones, una cifra atractiva que se disputará en el siguiente sorteo.

Los jugadores interesados pueden participar eligiendo 5 números del 1 al 39, con un costo accesible y la posibilidad de ganar millonarios premios.



¿Dónde consultar los resultados de MiLoto?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden consultarse en:



La página oficial de Baloto

Puntos de venta autorizados

Canales digitales de MiLoto

En www.bluradio.com

Recordemos que MiLoto es un juego operado por Coljuegos y vigilado por la Supersalud, lo que garantiza transparencia y seguridad en cada sorteo.