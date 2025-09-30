MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 30 de septiembre de 2025

MiLoto dio a conocer los resultados del sorteo número 407, realizado el martes, 30 de septiembre de 2025, que entregó más de $700 millones en premios a nivel nacional y dejó un nuevo premio mayor histórico de $600 millones.

Los números ganadores del sorteo fueron una combinación que permitió a miles de apostadores llevarse premios en las diferentes categorías, incluido un jugador que acertó los cinco números.

MiLoto informó que el premio mayor cayó en el departamento de Caquetá y que compró el tiquete ganador bajo la modalidad automática en la red comercial aliada SuperGIROS.

Premio mayor

Con el nuevo acumulado, el próximo sorteo de MiLoto ofrece la posibilidad de ganar $120 millones, una cifra que sigue motivando a miles de jugadores en todo el país.

MiLoto se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes buscan un juego rápido, fácil de participar y con excelentes probabilidades de ganar en varias categorías.

Para participar, los jugadores pueden adquirir su apuesta en los puntos autorizados o plataformas digitales, seleccionar cinco números de su preferencia y estar atentos al próximo sorteo.

¿Dónde consultar los resultados?

Los resultados oficiales de MiLoto pueden verificarse a través de la página de Baloto, los puntos de venta autorizados y en medios aliados.

Es importante recordar que solo se consideran válidos los resultados publicados por las plataformas oficiales.