MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

MiLoto, resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

En el sorteo #394 de Miloto, realizado el martes, 9 de septiembre de 2025, hubo dos ganadores con los cinco aciertos.

miloto-resultados-hoy.jpg
Miloto, resultados hoy
Foto: Miloto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:54 a. m.

El martes, 9 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo #395 de Miloto, que entregó una bolsa de premios por un total de $916.484.600 entre 14.217 ganadores. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 17 - 37 - 28 - 26 - 35.

El acumulado del sorteo era de $800 millones, y precisamente en esta ocasión sí hubo dos ganadores con los cinco aciertos, por lo que el premio mayor se divide entre ambos, y además se reinicia y queda en $120 millones para el próximo sorteo.

Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el jueves, 11 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $120 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.

