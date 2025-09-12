MiLoto, resultado viernes 12 de septiembre de 2025

Este viernes, 12 de septiembre, se llevó a cabo el sorteo #397 de Miloto, que entregó una bolsa jugosa de premios. La combinación ganadora estuvo conformada por los números (en minutos).

El acumulado del sorteo era de $200 millones, después de que en el sorteo del jueves ningún afortunado se llevaran el premio mayor por 160 millones de pesos.



Próximo sorteo

El siguiente sorteo de Miloto se llevará a cabo el lunes, 15 de septiembre, cuando estará en juego el acumulado de $200 millones, además de los premios secundarios para quienes acierten con 4, 3 o 2 números.