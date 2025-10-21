MiLoto, resultado y número ganador sorteo hoy martes 21 de octubre de 2025

En el sorteo número 418 de MiLoto, realizado el martes, 21 de octubre de 2025, la suerte no le sonrió a ningún apostador al no lograr acertar los cinco números ganadores y no llevarse a casa el gran premio de $300 millones de pesos.

Los números ganadores en esta ocasión fueron: . Según el reporte oficial de MiLoto, el sorteo registró un total de 8.734 ganadores en todo el país, quienes se repartieron una bolsa total de premios de $79.652.600.

El desglose de la premiación fue el siguiente:

Nuevo acumulado de MiLoto

El acumulado del sorteo, que era de $300 millones, aumentó a $350 millones para la próxima jornada, que se jugará este jueves, 23 de octubre.

Los interesados pueden consultar el video oficial del sorteo en la página de MiLoto, donde también se encuentran los resultados históricos y los detalles de participación.