Paisita Día: resultado del último sorteo hoy 04 de enero de 2026

El chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, con especial arraigo en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y sus sorteos son transmitidos a través del canal regional Teleantioquia, lo que le ha permitido consolidarse como una tradición diaria para miles de apostadores.

Este juego de suerte ofrece la posibilidad de apostar desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa accesible para distintos presupuestos. Para ganar, el número elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo. La transmisión en vivo puede seguirse por medios digitales autorizados.

Número ganador de Paisita Día

El número ganador del chance Paisita Día de este domingo 04 de enero de 2026 es el ____. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.

Número ganador: ____

Dos últimas cifras: __

Tres últimas cifras: ___

La quinta: _

Desde el año 2025, los apostadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias si se acierta de manera simultánea junto con las demás cifras del número jugado.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado se juega a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se lleva a cabo a las 2:00 p. m.



Cómo se juega el chance

El chance Paisita Día cuenta con varias modalidades de apuesta, que entregan premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio varía según el monto obtenido, pero existen documentos que siempre son obligatorios.

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

