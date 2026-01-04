En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Paisita Día: resultado del último sorteo hoy 04 de enero de 2026

Paisita Día: resultado del último sorteo hoy 04 de enero de 2026

El chance Paisita Día juega todos los días después del mediodía. Consulte aquí el número ganador de hoy 04 de enero de 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad