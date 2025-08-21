Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 21 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los chances más tradicionales y reconocidos en Colombia, especialmente en Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, y los sorteos se transmiten en directo a través de Teleantioquia.

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, y para ganar es necesario que los números seleccionados coincidan en estricto orden con los del sorteo oficial. Vea aquí la transmisión del sorteo en vivo:

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el 0618 - 5 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0618

Dos últimas cifras: 18

Tres últimas cifras: 618

La quinta: 5

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el 0618 - 5

Desde el 2025, el juego cuenta con la opción de incluir una quinta balota o número adicional, lo que permite aumentar las posibilidades de ganar y obtener mayores premios si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega el Paisita Día?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance Paisita Día

El Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, con premios que varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio del Paisita Día?

El proceso de cobro depende del valor del premio, pero existen documentos básicos que siempre se deben presentar:



Documentos esenciales

Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto ganado