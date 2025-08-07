Paisita Día resultado del último sorteo hoy jueves 7 de agosto de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de chance más queridos por los colombianos, especialmente en Antioquia, donde su nombre rinde homenaje a la cultura "Paisa", símbolo de identidad regional. Este sorteo es transmitido por Teleantioquia y reúne diariamente a miles de apostadores que sueñan con ganar un buen premio.

El número ganador del chance Paisita Día de este jueves 7 de agosto de 2025 es el xxxx. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Este juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000. Para ganar, los números apostados deben coincidir exactamente con el resultado oficial del sorteo, en el mismo orden, de izquierda a derecha. Desde el año 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir una quinta balota o número adicional, que puede aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a la 1:00 p.m., mientras que los domingos y días festivos el juego se lleva a cabo a las 2:00 p.m.



Cómo se juega el chance

El chance ofrece varias modalidades de juego, dependiendo del número de cifras apostadas y del orden en que se acierten. A continuación, se detallan las principales opciones:



Cuatro cifras directo o superpleno: Gana quien acierte las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Premia a quien acierte las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Se debe acertar el orden exacto de las tres últimas cifras del número ganador.

Combinado tres cifras: Gana quien acierte las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Se aciertan las dos últimas cifras en el mismo orden.

Una cifra o uña: Se gana al acertar la última cifra del resultado.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Cobrar un premio del Paisita Día depende del valor ganado. Sin embargo, hay algunos documentos que siempre se deben presentar, sin importar el monto:

Documentos fundamentales:



Tiquete original, correctamente diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentación adicional según el valor del premio (calculado en UVT):

