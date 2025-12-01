Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de diciembre de 2025

El Paisita Día sigue siendo uno de los juegos de azar más queridos en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de personas esperan cada sorteo con la ilusión de acertar el número ganador. Para muchos, este chance no es solo una apuesta: es una tradición diaria llena de emoción y esperanza.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 1 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 1 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día conserva un horario fijo que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus jugadores. Los sorteos se realizan puntualmente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta regularidad convierte el sorteo en un momento esperado del día para quienes siguen el chance como parte de su rutina.



Modalidades de juego

El éxito del Paisita Día también se debe a sus múltiples modalidades, pensadas para todos los niveles de experiencia. Cada opción ofrece un tipo distinto de apuesta y una posibilidad diferente de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar la última cifra del número ganador.

Gracias a esta variedad, el juego resulta accesible, dinámico y flexible para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

Una de las características más atractivas del Paisita Día es que permite participar con apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en un juego económico y cercano, adaptable a cualquier presupuesto.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con su mezcla de tradición, emoción y facilidad de acceso, el Paisita Día se mantiene como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo todos los días una nueva oportunidad para soñar con ganar.