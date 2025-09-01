Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 1 de septiembre de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y queridos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, característica de esta zona del país, y sus sorteos se transmiten en directo por Teleantioquia.

Este juego de azar permite a los participantes realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si los números elegidos coinciden en estricto orden de izquierda a derecha con los resultados del sorteo.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 1 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 1 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el 2025, los jugadores cuentan con una novedad: la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que puede incrementar las ganancias si aciertan simultáneamente con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El procedimiento para reclamar un premio de Paisita Día depende del valor obtenido, aunque siempre se deben presentar algunos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):

