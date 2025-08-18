Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 18 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los sorteos de chance más tradicionales de Colombia, especialmente en Antioquia, donde forma parte de la identidad cultural de la región paisa.

Miles de jugadores siguen este sorteo con entusiasmo, transmitido todos los días por Teleantioquia, esperando que su número sea el ganador.

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes, 18 de agosto es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El sorteo del Paisita Día se realiza en diferentes horarios, dependiendo del día:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Los resultados se publican pocos minutos después de la transmisión en vivo, lo que mantiene la emoción entre los apostadores.



Modalidades de apuesta

El Paisita Día ofrece varias formas de participar, lo que permite que los premios cambien según la modalidad elegida:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras directo (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

Una cifra directo (uña): coincidencia exacta con la última cifra.

Desde 2025, se añadió la quinta balota o número adicional, que aumenta el valor del premio si se acierta junto con las cifras principales.



Costo de la apuesta

Una de las ventajas del Paisita Día es que se adapta a todo tipo de jugadores, ya que el valor de la apuesta puede ajustarse según la preferencia:



Apuesta mínima: $500 por tiquete.

Apuesta máxima: $25.000 por tiquete.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Paisita Día es necesario presentar algunos documentos básicos y, en ciertos casos, cumplir con requisitos adicionales según el valor ganado.

Documentos básicos para cualquier premio:



Tiquete original, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el monto (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

Mayor a 182 UVT: documentos anteriores + certificación bancaria reciente (máximo 30 días, a nombre del ganador).

En este último caso, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.