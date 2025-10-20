Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 20 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha convertido en uno de los juegos de azar más emblemáticos de Colombia, especialmente en Antioquia, donde representa una mezcla de tradición, emoción y orgullo regional.

Más que un simple sorteo, este juego es parte de la rutina diaria de miles de jugadores que, con ilusión, siguen cada jornada esperando acertar el número ganador y cambiar su destino.



Número ganador Paisita Día hoy, lunes 20 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 20 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día mantiene una programación constante que permite a los apostadores vivir la emoción de cada sorteo sin interrupciones:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Estos horarios fijos garantizan que los jugadores puedan seguir los resultados en tiempo real, convirtiendo cada jornada en una cita imperdible con la suerte.



Modalidades de juego

Una de las grandes razones del éxito del Paisita Día es su variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para ajustarse a diferentes estilos y presupuestos. Entre ellas se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada sorteo sea una experiencia emocionante, dinámica y accesible, tanto para jugadores experimentados como para quienes apuestan ocasionalmente.



Valor de las apuestas

El Paisita Día destaca por ser un juego económico y cercano a todos los bolsillos. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan disfrutar de la emoción del chance sin realizar grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso fácil, seguro y transparente. Los ganadores deben dirigirse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original y una fotocopia legible de la cédula.

Además, según el valor del premio —calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario)—, se aplican los siguientes requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

De esta forma, el Paisita Día ofrece no solo la posibilidad de ganar, sino también la tranquilidad de un proceso de cobro confiable y transparente para todos sus jugadores.