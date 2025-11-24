Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en Antioquia, donde miles de jugadores siguen fielmente cada sorteo con la expectativa de acertar el número ganador.

Para muchos, este juego se ha convertido en una tradición cargada de emoción, rutina y esperanza.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este llunes 24 de noviembre de 2025 es el 2501 - 9. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2501

Dos últimas cifras: 501

Tres últimas cifras: 501

La quinta: 9

Horario del sorteo

El Paisita Día mantiene un horario estable que ha fortalecido la confianza y fidelidad de sus seguidores. Los sorteos se realizan puntualmente:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Esta puntualidad ha convertido el sorteo en un momento esperado del día para quienes siguen el chance como parte de sus rutinas.



Modalidades de juego

Parte del éxito del Paisita Día radica en sus diversas modalidades, diseñadas para adaptarse tanto a jugadores experimentados como a quienes apuestan por primera vez. Estas opciones permiten elegir el nivel de riesgo y el valor potencial del premio:



4 cifras directo (superpleno): acertar exactamente las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta variedad, el juego mantiene un formato dinámico, flexible y accesible para todo tipo de apostadores.



Valor de las apuestas

El Paisita Día también destaca por su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar sin necesidad de grandes inversiones y mantiene el juego al alcance de cualquier presupuesto.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso sencillo y seguro. Los ganadores deben presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original, junto con una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, se requieren documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días).

Con una combinación de tradición, seguridad y emoción, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para tentar la suerte y soñar con ganar.