Paisita Día resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Paisita Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos de Colombia, especialmente en Antioquia. Para muchos jugadores, participar no es solo una apuesta, sino un ritual diario lleno de esperanza e ilusión, con la posibilidad de cambiar la suerte con un solo número.



Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos) ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horarios del sorteo

El Paisita Día cuenta con horarios fijos que permiten a los jugadores seguir cada sorteo con puntualidad:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Esta regularidad ha hecho de cada sorteo una verdadera cita diaria con la suerte, donde miles de personas esperan con expectativa el número que podría cambiar su día.



Modalidades de juego

Una de las principales ventajas del Paisita Día es la variedad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a todos los gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta diversidad, el Paisita Día es un juego versátil, entretenido y accesible tanto para apostadores experimentados como para quienes prueban suerte por primera vez.



Valor de las apuestas

El Paisita Día es conocido por su accesibilidad económica. Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción abierta para todos los bolsillos. Esta flexibilidad ha sido clave para su popularidad, permitiendo que más personas disfruten de la emoción del juego sin grandes inversiones.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Paisita Día es un proceso rápido, seguro y sencillo. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), se deben cumplir los siguientes requisitos:

