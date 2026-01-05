Paisita Día resultado del último sorteo hoy, lunes 5 de enero de 2026

El Chance Paisita Día es uno de los juegos de azar más tradicionales y populares de Colombia, con una fuerte presencia en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las más representativas del país, y su sorteo diario se transmite por el canal regional Teleantioquia, lo que fortalece la confianza y cercanía con los jugadores.

Este juego se caracteriza por su alta accesibilidad, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, ajustándose a diferentes presupuestos. Para resultar ganador, el número apostado debe coincidir de forma exacta y en el mismo orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador de Paisita Día hoy, lunes 5 de enero de 2026

El número ganador del chance Paisita Día de este lunes 5 de enero es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio fue acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, el Chance Paisita Día incorporó una quinta balota o número adicional, una modalidad que aumenta el valor del premio cuando se acierta junto con las demás cifras seleccionadas, haciendo el juego aún más atractivo para los apostadores.



A qué hora juega Paisita Día?

El sorteo del Chance Paisita Día se realiza todos los días del año. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a la 1:00 p. m., mientras que los domingos y días festivos el sorteo se realiza a las 2:00 p. m.

Estos horarios permiten que los jugadores tengan claridad sobre el momento exacto del sorteo y puedan consultar los resultados de manera oportuna y confiable.



Cómo se juega el chance

El Chance Paisita Día ofrece distintas modalidades de apuesta, cada una con premios establecidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en el que coincidan con el resultado oficial:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y atractivo, tanto para quienes prefieren apuestas sencillas como para quienes buscan premios más altos.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio del Chance Paisita Día varía según el valor ganado, aunque existen documentos obligatorios que aplican en todos los casos.



Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

