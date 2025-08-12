Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 12 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, característica de esta zona del país, y sus sorteos se transmiten en directo a través de Teleantioquia.

Este juego de suerte permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con el objetivo de acertar las cifras en el orden exacto de izquierda a derecha, tal como aparecen en el sorteo.

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 12 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

A partir del 2025, los apostadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las posibilidades de ganar si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días. De lunes a sábado, el juego inicia a la 1:00 p.m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 2:00 p.m.



Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios diferentes según la cantidad y el orden de las cifras acertadas:



Cuatro cifras directo o superpleno: Acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: Acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: Acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: Acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: Acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: Acertar la última cifra.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para cobrar un premio del Paisita Día varía según el monto, pero siempre es necesario presentar ciertos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original del sorteo, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

