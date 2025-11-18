Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 18 de noviembre de 2025

El Paisita Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Cada día, miles de jugadores siguen el sorteo con la esperanza de ver su número ganador y transformar su vida en solo segundos.

Más allá de ser una apuesta, este juego se mantiene como una tradición cargada de expectativa, emoción y fe para muchos colombianos.

Número ganador de Paisita Día hoy, martes 18 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Paisita Día de este martes 18 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Paisita Día cuenta con un horario fijo que ha fortalecido la fidelidad de sus seguidores en todo el país:



De lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Su puntualidad convierte cada sorteo en una cita diaria con la suerte, seguida por miles de personas que esperan conocer el número ganador del día.



Modalidades de juego

El atractivo del Paisita Día radica en la variedad de modalidades disponibles, diseñadas para ajustarse a diferentes preferencias y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a estas opciones, el juego se mantiene accesible, dinámico y emocionante para jugadores experimentados y para quienes apenas comienzan en el mundo del chance.



Valor de las apuestas

Una de las razones por las que el Paisita Día se mantiene entre los favoritos es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000 pesos, permitiendo que cualquier persona disfrute la emoción del azar sin necesidad de invertir grandes montos.



Cómo reclamar un premio

El proceso para reclamar un premio del Paisita Día es rápido, sencillo y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto autorizado con:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio (determinado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, confianza y emoción, el Paisita Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más emblemáticos del país, ofreciendo cada día una nueva oportunidad para soñar y ganar.