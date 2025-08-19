Paisita Día resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Paisita Día es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, especialmente en la región de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, símbolo de tradición y arraigo en esta zona del país. Los sorteos se transmiten en vivo a través de Teleantioquia, permitiendo a los jugadores seguir de cerca los resultados.

Este juego de azar ofrece la posibilidad de realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la condición de acertar las cifras en el orden exacto de izquierda a derecha.

El número ganador del chance Paisita Día de este martes, 19 de agosto es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los apostadores también cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, que incrementa las oportunidades de ganar al combinarse con las demás cifras del sorteo.



A qué hora juega Paisita Día

El sorteo del Paisita Día se realiza todos los días de la semana en los siguientes horarios:



De lunes a sábado: 1:00 p.m.

Domingos y festivos: 2:00 p.m.

Cómo se juega el chance

El Paisita Día ofrece diferentes modalidades de juego, cada una con reglas y premios específicos dependiendo de la cantidad de cifras acertadas y el orden de estas. Entre las más destacadas están:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten a los jugadores elegir la estrategia que mejor se ajuste a sus expectativas y posibilidades de acierto.



¿Qué necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

El proceso para reclamar un premio depende del valor obtenido, aunque siempre será necesario presentar una serie de documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original diligenciado correctamente, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el monto del premio (en UVT):



Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos fundamentales.

Entre 48 y 181 UVT: además, deberá entregar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

Mayor a 182 UVT: se solicitará también una Certificación bancaria reciente (máximo 30 días de expedida) a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Paisita Día sigue consolidándose como un referente del chance en Colombia, no solo por sus atractivas modalidades de apuesta, sino también por la emoción que genera en cada sorteo.